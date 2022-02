't was April Éénentwintig

Iets was er nog even-Wichtig

Zij had alle zin

de dochter van m'n vriendin

De nacht van Ach-Tien

Ieder had 't al gezien

De pandemie had haar... geremd

maar nix in haar was getemd

binnen de muren

van al haar buren

zou het duren

vele uren,

Daar waar waar zij het wilde

en alles uitgilde

Is het een schande,

het uiterste van alle rande,

De familie keek toe,

alleen wij waren moe

het vuur was gelaaid

voelde mij genaaid.

En niets was geboren

Hèp vriendin en alles verloren

Maar daarna gaat het pas echt los,

In Rio

De koe

en de Os