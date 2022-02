Ja het is niet voor niets dat veiligelanders in Ter Apel zijn ondergebracht. Zo ongeveer de verste uithoek van NL. Had dit overlast AZC in de randstad gelegen dan was het probleem bij beleidsmakers en politici veel zichtbaarder geweest en was er meer urgentie. Nu gaat men af en toe op excursie naar ter Apel om daarna weer terug te keren naar hun riante woning in de randstad. Ver weg van veiligelanders en hun zware overlast.