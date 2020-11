@Frau Merkel | 02-11-20 | 12:37:

"En of Joerie wel of niet overdrijft zal me jeuken."

Precies, daar ga je al. Kijk, zonder in details te treden: Er zijn meer politici die vanuit Kampen dagelijks de trein nemen en zij hebben in jaren nog nooit een incident met een asielzoeker gezien op dat traject, ondanks dezelfde werktijden zeg maar. Dus als Joeri het dan heeft over stelselmatige incidenten op dat lijntje zijn we toch allemaal heel nieuwsgierig in hoeverre die gebaseerd zijn op gekleurde waarnemingen.

Afgezien darvan: ALS er incidenten zijn met veiligelanders, is dat zeer irritant. Dan is harder optreden een goede optie denk ik, en de vraag is dan gerechtigd waar we sowieso veiligelanders niet onmiddelijk uitzetten.