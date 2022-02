:

If it walks like a fascist, talks like a fascist and acts like a fascist, it's a fascist. Period.

Als je dat niet duidelijk was na alle 'incidentjes' met mensen binnen de FVD die de democratie wat hoger in het vaandel hadden zitten dan Thierry dan is dat veelzeggend.

Hij heeft alle "andersdenkenden" doen verdwijnen uit de partij en zichzelf tot koning gekroond in de partij in een farce verkiezing waar feitelijk alleen Thierry-loyalisten konden en gingen stemmen.