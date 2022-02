Ik ben er ook een van een donor, eind jaren zeventig geboren, toen ging alles nog anoniem en werden dossiers niet bewaard. Ook werd toen geadviseerd het nooit aan je kind te vertellen.

Ik heb nog wel pogingen gedaan om de donorvader te achterhalen maar zonder resultaat. Een jaar of 15 geleden kreeg ik te horen van mijn ouders dat ik een donorkind was, ze konden het niet langer meer voor zich houden, vooral mijn moeder ging er aan onderdoor (3x depressief geweest, maar nu weet ik de reden) Het was zo onwerkelijk om dit te horen, het was alsof ik uit elkaar viel, desintegreerde (net als die scène uit Back to the Future deel 1, waarin Marty op het podium gitaar staat te spelen op het schoolfeest van zijn ouders terwijl hij ziet dat zijn toekomstige vader wordt weggeduwd bij zijn toekomstige moeder en op een familiefoto van hem zijn broer en zus ziet verdwijnen en hij zelf bijna ook, hij kon door zijn eigen hand heenkijken) Het heeft zo'n half jaar geduurd voordat ik er een beetje aan gewend was. Mijn ouders heb ik het nooit kwalijk genomen, ik heb een goede en veilige jeugd gehad met veel liefde, had geen betere ouders kunnen wensen. Ze hadden zichzelf alleen wat ellende kunnnen besparen als ze het eerder hadden verteld denk ik. Maar ja, wanneer vertel je zoiets? Ze waren vooral bang dat ik boos zou weglopen en nooit meer iets met ze te maken wilden hebben (not). Natuurlijk ben ik nog wel benieuwd wie mijn biologische vader is, maar er is wel meer kans om achter bestaande halfbroer en halfzussen te komen via het steeds verder verbeterde DNA onderzoek. Ik denk dat ik maar eens stappen ga zetten.