Ja kijk ja weet je ja. De een koopt een social medium om het als enige in de wereld 'X' te noemen en het algoritme net zolang aan te passen tot het doet alsof zijn posts wel leuk zijn. En de ander richt een berichtendienst op om daar plompverloren te melden hoe het zit met zijn zaad. Met een hoop emoji erbij, want zo rollen de kids op de gram. En die ander is dus Pavel Durov, multimiljardair en spermadonor. Want. Hmmm. Ja kijk ja weet je ja. Laat duizend bloemen bloeien en het witte goud stromen. Dus. Of. Hè. Mogen we dit 'weird' noemen? Wel toch? Nou. Het is in ieder geval minder weird dan die Jonathan Meijer. Tenminste. Tsja.