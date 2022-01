Die hadden we nog niet. Rutte: "dan gaan we dat regelen"

Ome Jan Latten schrijft het al langer. En vanochtend mocht-ie het nog een keer herhalen bij WNL (en tegenover hem zat een beteuterde meneer van de VVD — bekend van het keiharde asielbeleid met als motto, kijk, wat ons nu weer is overkomen, sjongejonge.) Nederland gaat volgens Latten weer eens stukje groter groeien met maar liefst 140.000 nieuwe Nederlandertjes. Intensieve menshouderij, waarvoor boeren, weilanden en grutto's moeten verdwijnen. En u mag dat betalen ook.

Honderdveertigduizend. U kunt zich daar niets bij voorstellen, en daar kunt u verder ook niets aan doen want in Nederland hebben we geen stad met 140.000 inwoners. Kijk maar. Leiden, Zoetermeer, Zwolle, dan een hele tijd niks, en dan opeens -BAM- Haarlemmermeer en Den Bosch. Ergens daartussen komt dan die nieuwe stad, met allemaal huizen die er niet zijn. Geen idee wie de wiskunde doet in dit land, maar we weten 1 ding wel. HET KLOPT NIET.

Enfin, hoe gaat die nieuwe stad heten? Ruttopolis? Veiligelandstichting? Apothekerië? Den Leo? Mieleeuwarden? Benthe? (doet wat met je). En waar komt-ie dan? Nederland is immers vol, en de rest is "natuur". Vrijstaand huisje in de bergen van Hongarije voor de inzender met de origineelste naam & plaats. Succes.

Leve de man van de ING, van je hiephiep hoezee

Tabee Waddenzee

