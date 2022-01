De Nederlandse overheid overtreedt al lange tijd stelselmatig en veelvuldig de Nederlandse wet. Dat bleek vorig jaar uit onderzoek naar de afhandeling van Wob-verzoeken door de Rijksoverheid, en dat blijkt dit jaar opnieuw uit onderzoek naar de afhandeling van Wob-verzoeken door de Rijksoverheid. Die gaat namelijk ondraaglijk traag, volgens de opstellers van het rapport 'Ondraaglijk traag' (pdf). Bij bijna 80% van de onderzochte Wob-verzoeken wordt de wettelijke termijn overschreden. Er is dus een regel, maar daar houdt de overheid zich in de meeste gevallen (dus niet: af en toe, maar wel: meestal) niet aan. Je zou voor minder een vrijwillige donatie (waren wel twee heerlijke Wobjes, red.) aan Veilig Verkeer Nederland moeten doen. "Indien de minister om een uitgebreid achtergronddossier vraagt, dan ligt het binnen 2 dagen op zijn of haar bureau. Indien de Kamer om informatie vraagt dan wordt dat doorgaans binnen 2 tot 4 weken verstrekt. Indien een burger of journalist om overheidsinformatie vraagt, dan duurt het gemiddeld 23 weken om deze informatie te verstrekken." Maar goed, we krijgen dus een nieuwe bestuurscultuur met nieuw elan dus dit gaat allemaal opgelost worden door dezelfde mensen die vorig jaar nog glashard liepen te liegen over transparantie. Toch?

OVERIGENS: Bij het ministerie van VWS duurt het trouwens allemaal nog veel langer

Deskundige met ervaring