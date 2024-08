Links exotisme verheerlijkt de global south, rechts exotisme verheerlijkt Rusland, en geen van beide verdienen het. Rusland presenteert zichzelf als hoeder van traditionele waarden, maar daarbij zijn toch een aantal vraagtekens op z'n plaats. Die hoeder van traditie heeft namelijk per capita het grootste aantal nieuwe HIV-besmettingen van het continent, per capita tweemaal zoveel abortussen als in Nederland, 74% van de huwelijken eindigt er in scheiding, de hoogste moordgraad van het continent en over prostitutie zwijgen we maar even omdat die data net te bewerkelijk is.

Rusland is niet zozeer een traditionele samenleving, het is in verschillende lagen op verschillende manieren toch vooral een sociopatische kleptocratie waar de liberale overcorrectie genaamd woke nooit van de grond kwam, omdat de vereiste voorloper het liberalisme daar nooit van de grond kwam.

Maar goed, Poetin nodigt u nu dus uit daar de aanstaande Pride uit te zitten. Russische staatskrant TASS schrijft:

"Moscow will provide assistance to any foreigners who wants to escape the neoliberal ideals being put forward in their countries and move to Russia, where traditional values reign supreme, according to a decree signed by President Vladimir Putin.

Under the document, such foreign nationals will have the right to apply for temporary residence in Russia "outside the quota approved by the Russian government and without providing documents confirming their knowledge of the Russian language, Russian history and basic laws."

Applications may be based on the rejection of their countries’ policies "aimed at imposing destructive neoliberal ideals on people, which run counter to traditional Russian spiritual and moral values."

Zien jullie daar, huiselijk geweld en drankmisbruik niet inbegrepen!