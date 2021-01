@Drek van Dilderen | 17-01-21 | 11:56 |

"Of met Zweden waar ze vuistdiep in de migratie-problematiek zitten."

U heeft de laatste 4 decennia onder een steen gezeten? In die 4 decennia zijn zaken als Kindbruidjes, Eerwraak, FGM heel 'normaal' geworden in Nederland. We hebben nu wijken als de Schilderswijk die niet voor niet de Sharia Driehoek genoemd worden. Salafistische moskeeën die een hoop prediken, maar vrede en samenleven met de natives is daar niet één van. We hebben islamitische aanslagen te verduren gehad waar dit eens iets was dat in stoffige ver-weg landen gebeurde. Halal slachten, Halal-zwemmen. De lijst is ondertussen te lang om nog te tegelen zonder dat ik onbehoorlijk beslag ga leggen op de GS-serverTs.

Verder verdient een Overheid die zodanig de vijand van de bevolking is geworden wel meer dan alleen wat "bashen". Zo'n Overheid verdient het om met pek&veren de laan uitgestuurd te worden, gevolgd door rechtszaken waarin de verantwoordelijken gestraft worden voor dergelijke malversaties. Want nu is het volk machteloos en wordt men zonder aanzien des persoons door de mangel gehaald op oneigenlijke gronden.

"Kijk om u heen en open uw ogen. Vergelijk eens hoe het hier gaat ten opzichte van bijvoorbeeld België of alle landen langs de middellandse zee."

Prachtige stropop. U kunt het echter ook omdraaien. Vergelijkt u dit land nú maar eens met hoe het ooit was. Dan zult u zien dat Nederland schrikbarend achteruit geboerd is op zo'n beetje alle vlakken. Web-blogs zoals GS zijn keihard nodig om de rot gillend en schreeuwend onder het voetlicht te trekken zodat iedereen er kennis van kan nemen en het niet de kans krijgt ongezien zijn verderfelijk werking voort te zetten. De alternatieven zijn een stuk minder aangenaam.