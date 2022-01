Het heeft allang niets meer te maken met het 'voorkomen van' of andere bladiebla. Het gaat alleen nog maar om autoriteit behouden. Men wil niet toegeven aan "de massa" want dat zou wel eens kunnen betekenen dat de inwoners van NL aan de autoriteit van de regering gaan twijfelen. Zij, de regering, zullen en moeten beslissen wanneer iets mag, of niet mag. En dus mag er nu iets pas als ZIJ zeggen dat t mag. Het is een vrij ordinaire emotie die geëtaleerd word. Een vreemd spel wat alleen in NL gespeeld schijnt te worden. Waarom? Omdat men wel door heeft dat het respect voor autoriteit -in de context van pandemie maatregelen- heel rap begint af te brokkelen. En dat mag niet gebeuren.

Dit is niks als een kind een snoepje weigeren alleen maar om duidelijk te maken wie de baas is. Erg flauw en met voorspelbaar averechts effect. Maar ja. Rutte he. Geen visie, geen leiderschap, alleen maar met zijn eigen positie bezig.