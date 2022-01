Als we echt goed voor het milieu willen zijn, dan gaan er maximaal 100.000 vluchten vanaf Nederlandse luchthavens (dus niet alleen Schiphol), hebben noodzakelijke cargovluchten voorrang en wat er overblijft voor de passagiers krijgt per passagier een vliegtax van 1000 euro.

Even kijken wat de studenten in Amsterdam, die de wereld willen ontdekken daarvan vinden. Wil je op vakantie? Pak je knapzak en ga lopen naar het zonnige zuiden. De fiets, dan kan nog wel, maar geen elektrische, want dat is ook belastend voor het milieu.

Per schip? Dat zou nog wel een idee zijn, maar dan een ouderwetse galei. Natuurlijk niet met slaven, maar één waarbij je per toerbeurt een stuk moet roeien. Zo beleef je heel intens wat het is om van A naar B te reizen,

Mocht Groenlinks zich ooit daarvoor inzetten dan overweeg ik om op die partij te stemmen, mits ze ook het Amsterdamse Bos uitbreiden in plaats van nog duizenden woningen bij te laten bouwen.