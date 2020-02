Ach, Amsterdam... Het is er prima toeven. En in ieder geval is het een stad waar historie en best interessante nieuwbouw te vinden is. Dan de rest van Nederland, waar een rijtjeshuis in Julianadorp niet te onderscheiden is van Mijdrecht of van Tilburg. Waar elke winkelstraat dezelfde spuuglelijke verzameling van sneue ketens is, met dito producten...

Wat je in Nederland doet als je niet in Amsterdam -of in een van misschien vijf wel mooie dorpen- woont, is me werkelijk een raadsel.