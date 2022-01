Check de docu

Opstandelingen Hoog spel in Culemborg

Op Vimeo.

Dat gaat over windmolens maar je kunt er ook anders naar kijken.

Let op hoe er met burgers gesold wordt door in dit geval Eneco. Burgers gaan er aanvankelijk nog wel meegaand in, milieu en zo. Maar dan blijkt steeds opnieuw dat ze bespeeld worden en later ook onder druk gezet worden. Want het gaat niet meer om groen, maar om geld. En burgers kunnen zich minder goed organiseren. Dus wordt er over ze heen gedenderd.

Dus je mag onder het mom van de vooruitgang, voor perverse prikkels, veel geld dus, burgers voorliegen en bespelen en met ellende opzadelen.

Of het nu communisme met corruptie of losgeslagen vrije markt, het is niet goed voor de burgers.

Geen wonder dat Omtzigt het heeft over een sociaal contract.