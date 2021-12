Immers; allemaal net de kerstinventaris ingeslagen en vervolgens mochten ze dicht met de kerst, dus hebben ze alles voor zichzelf! De koning te rijk, dus dat mag best een onsje minder. "Vanaf 1 januari moeten de ondernemers in de stad reclamebelasting betalen. Voor buitenreclames zoals vlaggen, gevelreclames, uithangborden en menukaarten die te zien zijn vanaf de openbare weg moet betaald worden. De prijs van de reclame-uitingen is afhankelijk van het formaat en levert de stad ruim 9 miljoen euro op."

Toch is dat blijkbaar niet voor iedereen een optie. "De extra kosten voor café Hans lopen op tot minimaal 206 euro per jaar, en dat is in tijden van corona net even teveel. Daarbij, zegt Ellen: ''Nu weten onze gasten niet eens dat je hier koffie kan drinken of voetbal kan kijken, de klandizie gaat ook achteruit als je minder zichtbaar bent."

En niet alleen horeca is de haas, ook andersoortige winkeltjes gaan gebukt. "'Schandalig, echt waar. Het kan helemaal niet in deze tijd. Ga een ander zitten pesten'', zegt een van de ondernemers met een winkeltje op de Haarlemmerdijk. ''Mensen staan echt op omvallen, en dan is het heel oneerlijk om extra belast te worden'', zegt een ander."

ONTLUISTERENDE REPO, hier bij AT5.

Café Hans plakt zich af