Een peiling van Maurice de Hond, die als klusjesman is ingezet door D66. Daaruit blijkt dat de laatste plek op aarde waar mensen GroenLinks nog leuk vinden / vonden, Amsterdam, wel klaar is met GroenLinks. Met het voortdurende pesten van de burgers, haten van de burgers, negeren van de burgers, schofferen van de burgers. In de peiling een HALVERING voor GroenLinks, waar hopman Rutger Groot Wassink werd betrapt op verregaande burgerhaat door de conclusies van een rapport over anti-homohaat onder het tapijt van het theehuis te schuiven. Komt omdat er in Amsterdam wel wat andere opties zijn voor millennials die hun Koffietje Windmolen (bio koffie, twee veganistische zoetjes en een wiekje havermelk) het liefst drinken uit een recyclebare koffiebeker. Zoals Volt, waar we in de Tweede Kamer precies helemaal NIKS van gehoord hebben, maar waarom zou je een partij beoordelen op politieke prestaties als je er zo lekker over kan opscheppen op een verjaardag? "Ik heb Volt gestemd! Want ik ben voor Europa." Wat is dat eigenlijk, voor Europa? Enfin, de grootste partij wordt, heel erg verrassend, D66, dat in Amsterdam onder leiding staat van de natte boterham Reinier van Dantzig. Spannend hoor! En het is al bijna maart.