Televisiepresentator Humberto Tan doet aangifte tegen televisiepresentator Albert Verlinde (zelf zegt Albert journalist te zijn, maar dat moeten we nog maar even uitzoeken, red.) over iets wat de ene televisiepresentator op televisie heeft gezegd over de andere televisiepresentator. Namelijk dat C... Humberto wel heel gretig was met de appjes die hij na uitzendingen van het vrij waardeloze programma RTL Late Night heeft gestuurd naar gasten. Claudia de Breij vond Humberto Tan juist altijd heel erg hoffelijk. Hoe zou dat nou komen? Enfin, niet alleen doet Humberto aangifte, ook is hij op Twitter berichtjes van zijn dinnetjes aan het retweeten. Met The Voice wil hij in ieder geval NIETS te maken hebben. Het merendeel van de Brabanders heeft nog niet op de aangifte gereageerd. Later meer!

UPDATE: Advocaat van Tan: "De heer Tan wordt door Verlinde in één adem genoemd met de ernstige strafrechtelijke misstanden rondom het televisieprogramma The Voice. De heer Tan heeft niets met The Voice te maken noch zijn dergelijke handelingen aan de orde in of rondom zijn eigen talkshow. Dat het kwalijke beeld van de heer Tan, dat door de heer Verlinde welbewust wordt geschept, zeer schadelijk is voor de reputatie en professionele activiteiten van de heer Tan spreekt voor zich. De heer Tan wenst daarom dat de heer Verlinde zich in een strafrechtelijke procedure zal verantwoorden voor zijn ongefundeerde beweringen en het moedwillig beschadigen van de reputatie van de heer Tan en zijn programma."