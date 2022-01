Een hele opluchting voor iedereen die geïnteresseerd is in het laatste nieuws op www.nos.nl en dan met name in het nieuws over de mening van het merendeel van de Brabanders. We weten nu eindelijk hoe het merendeel van de Brabanders denkt over het stopzetten van The Voice of Holland. Het merendeel van de Brabanders vindt dat terecht. Maar wat vindt het merendeel van de Brabanders eigenlijk van de problemen rond stikstof? En hoe denkt het merendeel van de Brabanders over het gedoe omtrent Novak Djokovic? Gelooft het merendeel van de Brabanders dat kernenergie deel uitmaakt van een duurzame energiemix of heeft het merendeel van de Brabanders daar zo zijn twijfels over? En wat is de mening van het merendeel van de Brabanders over de plannen in het regeerakkoord om miljarden uit te geven via allerlei slecht controleerbare fondsen? Hoe staat de meerderheid van de Brabanders in de hele discussie omtrent donkere materie, zwarte gaten en elliptische sterrenstelsels? ZOEK DAT EENS UIT NOS! Of mogen we dat soms niet weten en moeten we zelf onderzoek doen op Facebook?