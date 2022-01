Stukje lekkere jazz maar weer eens in het café?

Ik ben een grote fan van Kinga Glyk, de Poolse bas-virtuoos die werkelijk alles kan op haar bas. Ik heb hier vroegah al eens haar uitvoering van Eric Clapton's Tears in Heaven geplaatst (door Kees opgenomen in zijn mix destijds), maar ik 'ontdekte' haar ca drie jaar geleden toen ik 'Donna Lee' weer eens wilde horen, een bebop standard van Charlie Parker, waarvan ik het thema (als één van de weinige; meestal kan ik ze wel min of meer neuriën) niet kan neuriën of fluiten, te ingewikkeld, maar wel rete goed. Toen kwam ik op de uitvoering van Kinga en haar trio; ze speelt op een raar soort lilliputter-basje dat ik nog nooit had gezien, maar speelt het thema 'unisono' mee met de pianist en mag daarna meteen de eerste solo voor haar rekening nemen. Ik was destijds meteen verkocht: wat is die meid verschrikkelijk goed.

Aan het eind van het nummer trouwens lekkere vier-om-viertjes met de drummer (Kinga's broer, geloof ik), overgaand in twee-om-tweetjes: de piano (of saxofonist, etc) speelt vier maten solo, afgewisseld door vier maten op de drums, maar dat kunnen dus ook wel eens twee maten zijn, of acht. Nou ja, enjoy!

www.youtube.com/watch?v=D_onY_geaMs