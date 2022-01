Wat ik veel erger vind is dat er tv programma's trending zijn. En dan niet het journaal of een of andere hitserie, maar gewoon die tv waar je altijd langszappt met je rondje en waarna je elkaar aankijkt op de bank en zegt; zo er is weer geen hol op dat klote ding. Die tv, en dat is dus trending, in NL?! Ik denk dat wij gewoon eens even een iets minder grote mond moeten hebben met zijn allen, en aan de wereld zouden moeten laten zien wat nederigheid is. Dat wij eerst eens aan de ander willen gaan denken voordat we aan onszelf gaan denken. En dat we uitdragen dat we weten dat niet alles zwart of wit is, maar dat er vooral erg veel grijs is. Maargoed, we hebben het hier wel even over nl-ers, dat volk dat aan de ene kant loopt te roepen weg met ons en aan de andere kant naja iets, maar niet gehoord wordt. Nee mensen, ik heb geen hoge pet meer van ons op, vooral nu niet meer. :-)