Inmiddels heb ik er alle vertrouwen in dat Nederland met Hugo als minister van volkshuisvesting in Rutte IV nog heel lang in de toenemende woningnood crisis zal blijven zitten. Even denk ik weer terug aan een uitspraak uit 1972 van onze meester van de 6e klas. Het is al lang geleden dus herinner ik mij dat niet woordelijk precies maar het ging ongeveer zo. "Een onderwijzer heeft van bijna alles een klein beetje verstand maar we hebben niet echt verstand van alles waar wij een beetje verstand van hebben." Verder lijkt het mij zinvol te weten dat Rutte ook een would-be onderwijzer is die zonder onderwijsbevoegdheid een keer in de week maatschappijleer geeft op een Haagse VMBO school. www.ad.nl/politiek/gastdocent-rutte-l...

Dat anderen, zoals Johannes Visser, onderwijs correspondent van de website De Correspondent, vinden Rutte een slechte leraar is, gezien opmerkingen als "als we ons niet goed aan de ‘basismaatregelen’ en ‘gedragsregels’ houden dan komen er strengere maatregelen" (de huidige lockdown) geeft te denken. Ook een presentatrice van RTL Boulevard was niet te spreken over Rutte's toon, "hij heeft ons toch wel als schoolkinderen toegesproken" zei ze. Een gotspe zeg ik, "een 'onderwijzer' die symbool staat voor het morele verval aan de top die ons zo toespreekt". We zullen het, als het aan zijn kiesvolk ligt (een minderheid) nog ruim drie jaar met dit soort topfop personages als Hugo en Rutte moeten doen.

Over Johannes Visser als onderwijs correspondent (en voormalig onderwijzer) zie: decorrespondent.nl/johannesvisser