In Fryslân werd de ME zelfs gestuurd naar de kleinste dorpjes in Fryslân. Op plekken waar de jeugd dacht gemoedelijk en ouderwets oud en nieuw te kunnen vieren. Zonder vernielingen, zonder geweld, maar zoals de traditie dat wil in die dorpen met een lokaal brandje zoals dat in de meeste dorpen gebeurd. Zoals Ychtenbrêge, Kollumersweach, Marrum, Tsjummearum of Burdaard.

Een politiek die volledig faalt om de hemeltergende problemen in Ter Apel effectief aan te pakken. Maar wel ineens van wanten weet om jongeren tijdens Oud en Nieuw te dwingen zich aan de coronaregels te houden.

De politiek lult over mensenrechten in Rusland, in Turkije. Maar zet zelf de ME in tegen burgers die gebruik maken van rechten waarvan men in NL dacht dat die vanzelfsprekend waren.