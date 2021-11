Tuurlijk, Afghanistan behoort de Taliban rechtmatig toe en we hadden daar niks te zoeken behalve Bin Laden die in Pakistan 1300 meter naast de prestigieuze officiers-academie Pakistan Military Academy tussen de gepensioneerd officieren woonde. Maar dat betekent ook weer niet dat we hun ambtenaren van een salaris hoeven te voorzien. In een wereld waar het Westen niet de cliniclown van de eigen dood op het wereldtoneel was zouden China en Rusland dat doen. Maar het Westen is wel de cliniclown van de eigen dood op het wereldtoneel en Nederland is diens rode kwaakneus.

En ja we noemen Afghaanse leraren en ziekenhuispersoneel ambtenaren, want naast de scheiding van moskee en staat is daar de scheiding tussen staat en onderwijs alsook de scheiding tussen staat en gezondheidszorg op moment van schrijven niet optimaal. Maar, wel transparant natuurlijk!

Weet u nog: coalitie rende Kamer uit bij debat over salarissen in zorg