Dieuwertje Kuijpers kan wel leuk schrijven (onder de link van -Portugal- :

Ik lag in ieder geval in een deuk. Zij is toch niet toevallig de vriending van Bart Nijman? Of draaf ik door en zie ik spoken?

www.getrevue.co/profile/traumabeertje...

"Toch lost dit niet het probleem op van een poolhond aan de zuidrand van de Jeuropiejan Joenjun.

Smuk is namelijk even lief als ze dom is. Onze eerste hond, Jack de shiba aka Terrorpluis, was daarentegen een psychotische maar slimme fucker dus prijs je gelukkig dat de Lieve Heer hem niet had gezegend met opponeerbare duimen, anders had de harige hellraiser zichzelf gekloond om eeuwige heerschappij van het universum te garanderen. Smuk niet. Die likt ramen terwijl ze scheel kijkt en op de hondenschool was ze heel goed in ‘zit en blijf’ (als in: dat ze de hele les een ‘zit en blijf’ deed terwijl ze smakkend om zich heen keek).

De eerste keer dat ze naar het strand ging besloot ze de Noordzee leeg te drinken. Simultaan projectielkotsen en -poepen had ik nog nooit gezien, maar die dag zag ik dat een levend organisme wel degelijk interne druk kan opbouwen om dergelijke spuitkracht fysiek mogelijk te maken. Sindsdien kijkt ze wel uit bij de zee tot we afgelopen herfst neerstreken aan de Ria Formosa. Misschien waren het de wegschietende krabbetjes, de roze flamingo’s of het gebrek aan golven maar ondanks het zoute water dacht Smuk dat ze hier wel zou kunnen drinken. Een uur later kreeg ik een lik over mijn arm, zag intense paniek in de ogen en nam ze de wijk richting de voordeur met samengeknepen billen en een haastig drafje dat iedereen na het bestellen van een verkeerd vallende race-Chinees herkent.

Moraal van het verhaal: je moet honden tegen zichzelf beschermen, want ze rennen, spelen of vreten zichzelf lachend hartstikke dood en de leercurve is (in het meest gunstige geval) plat.

Wat dat betreft klopt het wel dat ze op hun baasjes lijken."