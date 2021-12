Iemand dwingen als je diegene niet kunt overtuigen is een teken van zwakte. Kenmerkend voor het huidige, demissionaire kabinet. Een heel groot gedeelte van de bevolking heeft statistisch gezien niets te vrezen en al helemaal niet van omicron (hopelijk zijn de eerste tekenen v.w.b. deze variant blijvend) lijkt nu.

Hoe kan het dat een gedeelte van de risicogroep nog niet gevaccineerd is? Benader deze groep eens proactief, hier valt de meeste winst te behalen. Niet bij het vaccineren van kinderen of volwassenen buiten de risicogroep. Kijk eens naar Zweden, wat doen ze daar anders en waarom werkt het daar wel? Zolang er nog een ontzettend groot financieel belang is voor het zetten van zoveel mogelijk prikken mag een ieder wantrouwend zijn ten opzichte van het gevoerde beleid, het is een gegeven dat geld corrupt maakt. In dat opzicht is alleen het idee opperen om je over te geven aan dit beleid een teken van verstandsverbijstering.

Op de laatste persconferentie kon niet eens worden uitgelegd wat het huidige beleid doet op dit moment. Het is een feit dat de huidige vaccins geen blijvende immuniteit bieden, was dat maar zo. In dat opzicht zouden het geen vaccins mogen heten. Verplichting zorgt voor ontwrichting, hoe kan je dit niet zien? Dat vanuit de overheid deze weg als enige weg wordt gezien, door welke bril kijk je dan?