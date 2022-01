Bliksemafleider Alexandra van Huffelen mag na het achterhouden van een rapport over het achterhouden van rapporten op haar bezem stappen en doorvliegen naar digitalisering. De wat complexere slachtoffers binnen de toeslagenaffaire hebben hun geld niet terug en hun schade nog niet vergoed, want inmiddels is men erachter dat deze clusterfuck zo intens is, en de wet zo ontzettend onuitvoerbaar is, dat het ook de nieuwe uitvoeringsinstelling het niet lukt de wet alsnog uit te voeren. Nota Bene, het was de bedoeling dat werkende ouders dit werk even deden naast hun banen en kinderen.

Het regeerakkoord zegt pas over een paar jaar een einde te maken aan dit rondpompcircus van geld waar ze zelf niet uitkomen. Er zijn een paar dingen zeker. Ambtenaren en politici maken sowieso carrière. Dit zorgt voor werkgelegenheid bij ambtenaren, volkomen willekeurig gaan hardwerkende ouders weer het schip in, en de gezinnen die totaal geruïneerd zijn, hebben zo erg de boot gemist in de stijgende huizenmarkt dat ze tonnen schade hebben.

Rutte3 is inmiddels een jaar afgetreden en de puinhopen zijn nog niet opgeruimd.