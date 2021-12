En toen was daar opeens Rutte IV, alle poppetjes gedropt op een onguur somber daluur van een winderige donderdagnamiddag. Terwijl u met een opdrinkwijntje de groenten aan het snijden was en de everzwijn in de marinade flikkerde, pushten de MSM Staatsmedia opophoudelijk namen en ministeries. EN U DACHT: BOEIEN, hoeveel mosterd, hoeveel honing en hoeveel knoflook moet er op dat beest? Op de staatsradio werd de muziek voor de 20.000ste X hinderlijk onderbroken voor een "ENPEEOOO TOPTWEEDUIZEND" station call, maar we waren allang blij dat die strontvervelende junks Giels, Emmely (❤️) en Ruuds van deze wereld deze week gedurende 11 minuten en 12 seconden hun klep hielden tijdens The War on Drugs' Thinking of a Place. Over denken aan een plaats gesproken... Waar gaat u eigenlijk heen emigreren onder Rutte IV? Portugal, Denemarken, Bonaire, Hongarije, Nerja? ROEPT U MAAR.

De GeenStijl Daghap wordt vandaag geserveerd door Poliswijzer

LOL @ ONS