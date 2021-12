Als specialiste in nepnieuws en andere extremistische MIVD uitingen, zoals dat nl.wikipedia.org/wiki/Korps_Inlichtin... All In the Family tenslotte, deze: www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/art... Tekstverklaren en als je dat niet kunt, heb je altijd nog je ambtenaren.

Met excuses want OT, maar wat is Robbert Dijkgraaf denkende? Die is letterlijk en meetkundig intelligenter dan al zijn vakgenoten in K bij elkaar?! Het contrast alleen al met zijn voorgangster.

Raad eens wat één van de eerste moves van onze Zweedse Gravin zal zijn? Het uitbannen van staatsgevaarlijke meningen binnen de krijgsmacht. Der Feind hört mit!