Wij zijn hier groot fan van onze nationale spuitgasten en het doet dan ook pijn om te zien dat de Rotterdamse vlamvechters tralies op hun blusvoertuig monteren om veilig te opereren tijdens de jaarwisseling. Vooral omdat er zoveel monsterlijk mooie alternatieven zijn. Hier een paar voertuigen die de GeenStijl hulpdienstenhulpdienst aanbeveelt.

Firecat

Als u echt beschermd vuurtjes wilt wateren, neem dan een Bearcat X3 Firecat. De brandweerversie van de Bearcat die de vrienden in het blauw al bezitten. Schuimspuiten zonder uw gepantserde voertuig te verlaten. Gewoon mikken met de joystick en gaan met die banaan. Iedere gamer kan daarmee brandweerman worden, dus ook ideaal voor de bestrijding van een personeelstekort.

Purga

Laten we eerlijk zijn: voor serieus zwaar spul moet u bij de Russen zijn. Bijvoorbeeld bij de GAZ-59402 Purga. Een achtwielig monster gebaseerd op het gepantserde infanterietransportvoertuig BTR-80, dus knappe relschopper die daar een deukje in weet te krijgen. Met twee majestueuze waterwerpers en een tank met 1.000 liter schuim voor al uw blusbehoeftes. Kan zich ook per spoor voortbewegen, dus ook in te zetten als blustram. Geen idee waarom u dat zou willen, maar het kan dus wel.

SPM

Mocht het echt uit de hand lopen met die nieuwjaarsrellen, dan kunt u het beste een SPM inzetten. Gecreëerd uit onderdelen van T-72 en T-80 tanks dus deze gigant laat zich niet tegenhouden door een flatgebouw meer of minder. Een puntige schuiver voorop zorgt ervoor dat eventuele barricades wijken als de zee voor Mozes en met de gigantische rupsbanden is lekrijden een probleem uit het verleden. Over zeeën gesproken: het boordkanon kan water tot wel honderd meter verderop deponeren. Mogelijk moeten alle Rotterdamse wegen vervangen worden nadat dit zwaargewicht er overheen is gereden, maar u moet iets overhebben voor orde in uw stad.

Big Wind

Nu we het toch over tanks hebben: Neem het onderstel van een T-34, plaats daar twee straalmotoren uit een MiG 21 op, gooi er wat waterspuiten bij en u krijgt Big Wind. Een monster dat een enorme warme spray genereert en dankzij die blaaskanonnen bovenop hoeft u niet bang te zijn dat een relschopper in de buurt komt. Oorspronkelijk ontworpen om in hoog tempo tanks te ontsmetten in het geval van een chemische aanval, maar uiteindelijk ook ingezet om brandende oliebronnen te doven. Mogelijk een tikje onbehouwen, maar als u deze jaarwisseling een frisse wind in de Rotterdamse straten wilt, dan is dit uw machine.

TFFT

Ook de Amerikanen hebben groot speelgoed in de aanbieding. De Tactical Fire Fighting Truck (TFFT) hobbelt met zijn acht enorme banden moeiteloos over ieder terrein heen en kan dus ook in het stadspark goed uit de voeten. Twee waterkanonnen pompen in een paar minuten de watertank van ruim 3.700 liter leeg en verder bevat de truck alles wat een veeleisende spuitgast maar kan wensen. De mammoet is gebouwd op de basis van een Oshkosh HEMTT, dus hij kan wel tegen een stootje. En omdat het een Amerikaan is, begrijpt u tenminste welke beschrijving er bij de knopjes staat. Ook handig.

Striker

Bekend van menig vliegveld, maar net zo goed geschikt voor de Rotterdamse binnenstad. Groot genoeg om te imponeren, een heerlijk dikke spuit en een krachtige straal, wat wilt u nog meer? Natuurlijk zijn er meerder merken te krijgen, maar Oshkosh noemt zijn model Striker en dan wint u automatisch. Laat u vooral niet afschrikken door het viesgele exemplaar hieronder, want hij is gelukkig ook gewoon in het rood te krijgen.

Volvo Terberg TT 2223-220

Misschien wel de meest logische oplossing voor het huidige probleem. De TT 2223-220 voorziet onze mannen in blauw al jaren van betrouwbare waterondersteuning, dus waarom zouden onze brandweerhelden daar niet van profiteren? Koop een par potjes rode verf en na een middagje kwasten heeft u een brandweerwaterwerper. Met twee kanonnen en dus ideaal voor simultaan blussen en demonstranten omver spuiten. Nu nog een webcam aan het kanon zodat de belastingbetaler kan meegenieten van zijn investering en we zijn helemaal blij.