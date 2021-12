"Why SEAL Team 6 was Created"

Richard "Demo Dick" Marcinko (wiki) overleed tijdens kerst op 81-jarige leeftijd. Een soort Sean Connery uit The Rock, maar dan echt en Slowaaks in plaats van Iers. Wat we hier ter redactie dus noemen: een ONWIJZE miet. Twee uitzending in Vietnam als commandant van Seal Team 2 in 1967 en 1968, en vanaf 1973 18 maanden als Navy attaché in Cambodia. Maar daarna begon het pas. Want in 1979 werd de VS vernederd door de Iraanse hostage crisis. Meerdere krijgselementen wilden allemaal een stukje van die reddingsoperatie-taart, en daarom ging het vervolgens wegens gebrekkige compatibiliteit van materiaal en manschappen helemaal mis.

De marine wilde een eigen gespecialiseerde antiterreur- en gijzelingseenheid. Het leger kreeg Delta Force, de luchtmacht 24th Special Tactics Squadron en de marine kreeg de Naval Special Warfare Development Group ook wel DEVRGU, ook wel Seal Team 6. Inderdaad, de makkers die Osama Bin Laden doodden, maar waar we het lichaam nooit overtuigend van gezien hebben, en de strijder die naar eigen zeggen de trekker overhaalde tot conservative cringe vervallen is.

Gelukkig hebben we wel die magistrale scene uit Zero Dark Thirty nog, helemaal onderaan topic. Foto's en video van zoon Marcinko na de breek.

