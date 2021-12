Met de aankondiging van het nieuwe elan vlak voor het kerstreces wordt deze periode van politieke stilte mooi gebruikt voor een publicitair afscheidstournee van de oude garde die het niet haalt in Rutte's nieuwe boevenbende. Eerder trokken Paul Blokhuis en Arie Slob de kerkdeur achter zich dicht en vandaag is het Sander Dekker die zijn vertrek aankondigt. Als vaste vvd-pilaar in de Rutte-tempel was Dekker achtereenvolgend Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Minister voor Rechtsbescherming. Hij begon vol ambitieuze ideeën, maar die broodnodige sanering van de NPO bleef uit en over rechtsbescherming in Ongekend Onrecht III zullen we het maar niet hebben. Leuk geprobeerd, niets bereikt en dus wordt hij er keihard uitgetrapt "is het tijd voor iets nieuws". Nou, succes daarmee dan. Vergeet uw wapenhandelende tbs'ers niet mee te nemen en veel plezier met de rest van u leven. U kunt uw obligate afscheidsbloemetje ophalen bij de bode en het wachtgeld verschijnt vanzelf op uw rekening. Succes bij uw volgende lobbybaantje en doet u zelf even de deur achter u dicht? Doei!