Ene Herman D. stak zomaar drie mensen neer bij een feest in Nieuw-Vennep. Toen hij werd opgepakt bleek hij al veroordeeld te zijn voor een moordpoging en wapenbezit. Herman moest naar de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van Heiloo, net zo'n kliniek als die in Den Dolder waar Michael Panhuis 'vast' zat. Begin dit jaar blijkt dat Herman VANUIT DE KLINIEK optreedt als spil in een netwerk van vuurwapenhandel - overigens mocht hij anderhalf jaar na zijn driedubbele moordpoging alweer lekker naar buiten. "Minister Dekker wilde ondanks herhaalde verzoeken gisteren niet reageren op deze kwestie." Nee, want minister Dekker was druk om bakzeil te halen in Den Dolder van een eerdere clusterfuck, waar een gestoorde gek die óók veel te veel vrijheden genoot een meisje kon vermoorden.

Minister Dekker belooft dit. Minister Dekker belooft dat. Minister Dekker geeft meer openheid. Minister Dekker kan niet inzoomen op dossierniveau. OVV komt met een rapport. Minister Dekker vindt daar wat van. OVV komt met nog een rapport. Minister Dekker vindt daar ook wat van. Wat minister Dekker een keertje moet doen, is de bezem door al die faalklinieken halen. Praat met de zorgverleners, werknemers en hulpverleners. Mensen op de werkvloer, mensen die al jaren hun zorgen uitspreken over onderbezetting, onderbetaling en slappe regelgeving. Mensen die het beste voor hebben met hun patiënten, maar mensen die niet kúnnen ingrijpen omdat ze tegen muren oplopen en er geen medewerking is van bovenaf. Dus niet alleen luisteren naar de trutjes in de Raad van Bestuur die alleen maar bij zo'n kliniek zitten omdat het een mooie opstap is naar een volgend baantje. En stop eens met nepstraffen en nepbehandelingen en nepregeltjes voor levensgevaarlijke idioten. Nu zitten we zelfs op het punt dat een PvdA'er, van de partij van het straffen met een zak drop en 'nu niet meer doen' en de partij van oeverloze reïntegratietrajecten, een debat heeft aangevraagd hoe dit toch allemaal mogelijk is. De PvdA. Dus trek die touwtjes maar wat strakker aan, Dekker, en anders donder je maar op, want voor de volgende moord ben jij verantwoordelijk.

INSTA-UPDATE: Dekker: Feiten op tafel! Onacceptabel! Bla! Bla!