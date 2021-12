Maar het was wel een heerlijke tijd tussen 25 september en vorige week. Er was echt een optimistische sfeer dat alles weer kon, dat dankzij dat vaccin de epidemie voorbij was. Ik ben in twee maanden tijd wel 5 keer uit eten geweest, even zoveel keer naar een café met vrienden en een singles-weekend weg. Vrijheid blijheid. Helaas iets te optimistisch.