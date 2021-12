De enige plek waar de ziekte van D66 nog welig tiert is de Randstad, waar het burgerdedain, snobisme en wereldvreemde gemok (nog) niet uit de strot van de gewone man komt - al heeft dat vooral te maken met het feit dat er op die plekken simpelweg niet meer zoveel gewone mannen zijn. In De Rest Van Het Land is van de door Paternottisme gekwelde sjoerdsmaniakale club vingerwapperaars, GroenLinks-dubbelaars en woke-fanatici nog maar een heeeeeeeel klein beetje over: "Eén voor één verdwijnt er een D66-fractie uit de lokale politiek in Twente en de Achterhoek. Het aantal leden is schaars en er zijn te weinig mensen die zich verkiesbaar willen stellen. In andere gemeenten lukt het de partij überhaupt niet om voet aan de grond te krijgen." Alleen nog maar een vingerkootje in de regiopap, minus zes in de nationale peilings, geen kroonjuwelen meer, mokkende prominenten en dat oeverloze gezwalk met GroenLinksig gemelk over het klimaat, windmolens, vliegen en het pesten van pietjes en boertjes, terwijl ze zelf de halve wereld over vliegen. Gaat verder wel lekker hè?