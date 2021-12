Het goede nieuws is dat de VVD structureel begint te verliezen. En ook nog met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Het zou heel goed kunnen dat Rutte daar iets van gaat merken, VVD-ers houden namelijk niet van onrust. Misschien is Rutte's coronabonus eingelijk uitgewerkt en gaat de VVD hetzelfde pad als eerder de PvdA en het CDA. Intussen zijn er alternatieven genoeg.

Hopelijk blijft de zoveelste blunder van deze regering met de nieuwe lockdown ook wat beter hangen bij het VVD-electoraat, die alles te maken heeft met de veel te laat in gang gezette boostervaccinatie. Terwijl de omikronvariant zich verspreidt is er een forse achterstand met het boosteren van de risicogroepen. Daar worden ze terecht zenuwachtig van in Den Haag en dus wordt nu ineens alles op alles gezet om die groepen dit jaar nog te vaccineren. Was de regering vroeger tegelijk met andere landen gaan boosteren, dan was deze lockdown niet nodig geweest. Deze zoveelste blunder is in de nieuwe peiling niet meegerekend.

Dat er een meerderheid van de bevolking voor kernenergie is, was volgens mij al heel lang bekend. De bevolking dacht net als over zaken als migratie en de EU al heel lang anders over kernenergie als de politiek. Ook hier heeft de politiek zelf een enorme achterstand gecreëerd.