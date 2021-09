Er zijn weinig dingen leuker dan de woke en klimaatalarmistische randpartij D66 'woke' en 'klimaatalarmistisch' genoemd te zien worden door eigen prominenten. We hoeven het vast niet uit te tekenen, maar we doen het toch maar even: van radicale democratisering van de samenleving en het politieke bestel, invoering van een districtenstelsel, het rechtstreeks kiezen van een regeringsleider, geestelijke vrijheid en vrije meningsuiting enzovoorts is D66 door een intensief proces van Jettificering en Kaagificatie verworden tot een regenboogkleurige potpourri van diversiteitsdenken, kleurtjekiezen en gendergemier, met als belangrijke bijtaak semi-activistisch klimaatpopootje spelen. Als ze van D66 ergens regeltjes, boete of dwang kunnen opleggen doen ze het met liefde - zo'n Rob Jetten vliegt dolgraag terug naar huis om een burgertje kapot te kunnen pesten. Samenvattend ziet het toekomstbeeld van D66 er ongeveer zo uit: over een paar jaar gaan we allemaal dood door klimaatverandering, maar gelukkig gaan we wel dood als zwangere zwarte mannen, hartstikke islamitisch en met als laatste groet een regenboogvlag aan ons balkon. De laatste keer dat we de woorden 'democratie' of 'democratisering' hoorden in de gelederen van D66 zal ongeveer in 1966 geweest zijn; tegenwoordig moeten we het doen met empathie, inclusiviteit, tolerantie, Eid Mubarak en die doodvermoeiende platitude 'het recht om te zijn wie je wil zijn'.

Het recht om te zijn wie je wil zijn zien we nu ook bij de (voormalige) achterban van D66. De lui van de kroonjuwelen. Zoals Bert Bakker, die van 1994 tot 2006 in de kamer zat voor D66. Bert Bakker oefent zijn recht om te zijn wie hij wil zijn uit door zijn partij in NRC 'woke' en 'klimaatactivistisch' te noemen, en ook La Kaag krijgt aan knauw. En prominent Bob van den Bos, voormalig lid van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement, maakt momenteel ook gebruik van het recht om te zijn wie hij wil zijn. Hij schreef in de Volkskrant dat Kaag is 'gezakt voor de test van doortastende morele leider' met woorden als 'hoogmoedig' en 'onverstandig'. En ondertussen borrelt het ook in de niet-prominente kookpot, want in de peilingen is het minus 6. Peak Penthouse Pechtold 2006 here we come!

Bakker

Van den Bos

Never forget