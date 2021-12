Je hebt het gevolgd, of niet. Dat deed je al voor Max het parc fermé betrad, of niet. Je weet hoe het WK er voor staat, zelfs als je dat niet wilde. Je vindt het bloedspannend, ook al acteer je van niet. Het kan episch eindigen, of in een totale farce. Het wordt een droomstart, of een nachtmerrie van bocht 1 tot en met 5. Max heeft pas in turn 3 een binnenbocht. Lewis heeft een snellere auto. Max start op snellere banden. Lewis rijdt het laatste deel van de race op snellere banden dan Max. Stoppen ze 1 keer, of 2? Halen ze überhaupt beiden het laatste deel van de race wel? WAAROM KAN NIEMAND ONS OP VOORHAND GERUST STELLEN? Omdat dit het meest onvoorspelbare seizoen was in allertijden ooit het turbohybride-tijdperk. Volgend jaar is het a whole new race game. Maar vandaag is er alleen vandaag, een sfeerloze jachthaven met blauwige flood lights in een ongecultureerde oliegeld-Randstad aan de rand van de Rest van Arabië, en die ondraaglijke spanning voor een sport die al de hele eeuw het predikaat "saai" draagt, een corrupt bestuur heeft en ACH WAT LOPEN WE TE ZEIKEN, HUP BAK CHIPS, HUP SPECIAALBIERTJE, HUP MAX GO MAX MAX SUPER MAX MAX SUPER SUPER MAX MAX MAX laat die regenboogzeurkous nog één keer knielen. Ziggo voor de abo's, F1TV voor de liefhebbers of google even op 'vipbox sky sports f1', als je tenminste niet kleinzerig bent over die lollige crasht-kaart van vrijdag. Lights Out, And Away We Go, op hoop van zegen en een champagneregen.

