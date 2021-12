Het goede nieuws eerst: Nikita Mazepin kan als back marker niemand in de weg rijden vandaag. De ramsj-Rus heeft Het Virus en omdat Haas geen ingereden derde rijder heeft, start er een auto minder om 14:00 uur. Na de Haas van Mick Schumacher op P19 is er geen P20. Maar het gaat allemaal om P1 en P2. Max Verstappen versus Lewis Hamilton. We gaan niet dwepen met fan-art van Max, delibereren over hoe vader Jos (uiteindelijk gewoon een agressieve eikel) van zijn zoon een monstertalent gemaakt heeft, van links naar rechts stuiteren op Snollebollekes, koffiedik voorspellen hoe een race waarin een miljoen nanofactoren invloed op de uitslag hebben zal aflopen en we gaan zéker niet sentimenteel doen over Olav "Zeuven" Mol of die wandelende wortelkanaalbehandelaar in de pitstraat. We gaan het bovendien ook niet sportprozaïscher krijgen dan hoe de meneer hierboven het schetst. Het is ook eigenlijk helemaal geen sport. Het is techniek, politiek, ontiegelijk veel poen en een handjevol poppetjes die twee pedalen en een stuurtje bedienen. Dus we doen wat het internet altijd doet: pretenderen dat je cool & level-headed bent, je snark in wat gejatte memes steken en de rest overlaten aan iedereen die het beter denkt te weten. U, dus. LO,AAWG om 14:00 uur. Zeg het maar, en wie wint de NoStyle Brand Safety Car Fantasy League, of maak het spannend en zet nog wat echt geld in. UNLEASH THE BETWETERS:

No Style Brand Safety Car End Poll Weltmeister? Lewis Hamilton

Max Verstappen



Poll is Verlopen.

No Style Brand Safety Car End Poll Weltmeister?

Bonuspoll: Constructeurstitel? 28 punten achterstand op Mercedes. Kan Red Bull de Constructeurstitel nog pakken? Ja, Red Bull pakt die ook nog

Nee, die gaat gewoon naar Toto



Poll is Verlopen.

Bonuspoll: Constructeurstitel? 28 punten achterstand op Mercedes. Kan Red Bull de Constructeurstitel nog pakken?

Lewis weet het wel

THE ODDS ARE (nearly) TIED

Oudste kniepergrap van Polderland

Fair & Balanced, wij

Terugblik op het afgelopen seizoen

Dank Prix WTF1

Geluidsman knielt onder druk

Doei Honda bedankt voor alles dat je voor ons gedaan hebt

Doei Kimi 💙🤍💙

We zien je graag terug in Drive to Survive, Günth!

Best Abu Dhabi Dad Joke Ever