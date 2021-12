Als we de winter van 2020/2021 herhalen werkt er straks niemand meer in de zorg

Debatteren over vaccinatieplicht is de makkelijkste manier om ons te emotioneren, om ons tegen elkaar op te zetten en de aandacht af te leiden. Verdeel en heers in zijn zuiverste vorm. Wie het heeft over spookbeelden van een arrestatieteam die een deur intrapt om je een spuitje te geven, heeft het niet over de toeslagenaffaire, het zorginfarct of de woningnood.

We maakten ons zorgen over de lange termijn effecten van vaccinatie bij zwangere vrouwen, inmiddels is het korte termijn effect dat zwangere vrouwen die corona krijgen soms hun ongeboren vrucht verliezen. Ik zou willen dat ik hiervoor de juiste woorden kan kiezen. Spookbeelden op sociale media veroorzaken een grafsteentje. Het leed hier en nu is niet alleen een sociaal isolement.

Na twee jaar openen we een informatienummer. Zou je niet eerste de kiezer moeten informeren, en daarna pas debatteren over drang, dwang en verplichtingen?! Eindelijk mogen anderhalf miljoen schoolkinderen die elke dag bij elkaar zitten een vaccin! Sommige kwetsbare kinderen smeken al een jaar. Een minderheid dwingen, terwijl er een veelvoud op een wachtlijst staat, is waanzin.

We praten over of boosters in rijke landen wel nodig zijn, of vaccins niet eerst naar arme landen moeten en over vaccins die arme landen zijn toegezegd, maar nog niet zijn geleverd. We missen het grote plaatje, als je de wereld tijdig wil vaccineren, moet je ruwweg tien keer zo snel vaccins kunnen prikken. We doen nu jaren over een wereldwijde vaccinatiecampagne die in maanden moet.

Politici pruttelen, terwijl medici, ingenieurs en operators moeten produceren. Schaarste is een keuze. We hebben op deze planeet geen probleem met vaccinatieweigeraars, voor iedere weigeraar zijn er vijftig mensen die nooit een vaccin mochten. Vaccins werken niet als je ze niet geeft. We hebben ongefundeerd vertrouwen dat nieuwe varianten of virussen met een sisser af zullen lopen.

Onze overheid dumpt mondmaskers op de markt, in precies dezelfde maand dat ze scholieren verplichten zo'n mondkapje weer te dragen. Zou het geen geniaal idee zijn om spullen die verplicht zijn op school, gratis te verstrekken op school, net zoals de boeken verplicht gratis zijn? Ook al komt de houdbaarheidsdatum steeds dichterbij, hebben we geen strategische voorraad nodig?

We hebben politieke kaste die aarzelde, en we zien nu dezelfde bewegingen in deze grafieken als in maart 2020 en september/oktober 2020. Drie keer is toch scheepsrecht? Ik ben geen fan van maatregelen, maar een maand eerder omschakelen had de reguliere en inhaalzorg ook een kans gegeven. Als we de winter van 2020/2021 herhalen werkt er straks niemand meer in de zorg.

Er is een politieke keuze nodig wat we wel of niet doen. Wie krijgt zorg, en wie niet. Dat aan artsen overlaten geeft een poging alle ballen in de lucht te houden, die werkdruk is niet meer houdbaar. Die werkdruk is zo extreem dat het niet meer lukt artsen en verpleegkundigen op de werkvloer goed op te leiden. We komen daarmee in een vicieuze cirkel van steeds meer vraag, steeds minder aanbod.

De coronasteun moest ook beperkt worden ondanks de huidige lockdown. Geen hulp voor kleine zelfstandigen. De vrije markt moet zijn werk doen, mensen uit de horeca en culturele sector moeten maar overstappen naar de vacatures in de zorg, het onderwijs en de techniek. Zou iemand op het Binnenhof deze fantasten willen vertellen dat die sectoren jarenlange studie en ervaring vereisen?

Als het rapport Ongekend Onrecht een jaar oud is, zal het nieuw regeerakkoord getekend worden. De mensen die theatraal aftraden, zijn dezelfde die nu verder gaan. Een glas, een plas en alles bleef zoals het was. Het aantal mensen dat onheus, abject en infaam is behandeld, toucheert inmiddels de 275 duizend mensen. We hebben nog geen idee van de omvang of de oplossing.

Toch zit bijna alle coronasteun op dezelfde manier als het toeslagencircus in elkaar. Heel veel geld vooraf betalen, zeer complexe regelgeving en achteraf afrekenen. Hier is een weer administratief monster geschapen, zonder dat de vorige geslacht is. Het enige wat zeker is, is de werkgelegenheid voor ambtenaren en de oninbaarheid van deze fiscale vorderingen. De facto zijn het al giften.

Toegeven dat die vorderingen oninbaar zijn, ligt gevoelig. Na anderhalf jaar geven we toe dat kinderen vaccineren zin heeft, professoren wisten dat al in april 2020. Geert Dales mocht uit zijn graftombe rollen om uit te leggen hoe vaak Hugo loog over corona. Het maakt niet uit welk deel van deze coronaclusterbom je bekijkt, er is zo vaak gelogen dat niemand meer weet hoe het zit of zat.

Het kabinet deed de ene na de andere toezegging, zonder wetenschappelijke basis, dat mensen nu twijfelen over de wetenschap. Twijfelen over hun politieke partij was een brug te ver. Het OMT werd misbruikt, hun onafhankelijke tegenhanger Team Red gaf het op. Tegen al dat geweld een keuze maken, is lastig, maar gelukkig leven we in een land waar die vaccins überhaupt beschikbaar zijn.

9 december lagen er minimaal 681 mensen op de IC, waarvan 58 sinds die dag.

Blijf sporten, doe voorzichtig, kies zorgvuldig, be safe!