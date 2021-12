Goed dat ze over hadden in plaats van tekort.

Maar nu worden de gebruikte kapjes eigenlijk duurder.

Misschien niet meer voor in het ziekenhuis maar toch wel in supermarkten of in de bus of zo. Mondkapjes moeten ze daar toch ook kopen. En aangezien het allemaal belastinggeld is en we ze zelf hebben betaald kun je ze net zo goed uitdelen in Nederland voor een klasse veiligheid lager..

De meeste mondkapjes zijn daar namelijk hoestkapjes en geen in-ademkapjes.