We hoeven het niet uit te leggen, want u weet het ondertussen allemaal wel. Laatste race, gelijk aantal punten, historisch moment, alles of niets, enz, enz. U ontkwam er niet aan de afgelopen dagen in de media (tot het debiele aan toe), maar nu is het gelukkig tijd voor het echte werk: de kwalificatie in Abu Dhabi. Op een baan die sneller is gemaakt, maar nog steeds die intens emotieloze uitstraling deelt met die andere zandbakcircuits op de kalender waar de passie van de fans is vervangen door het geld van de vips. Hamilton lijkt de snellere auto te hebben, Verstappen lijkt de betere coureur te zijn. Een goede kwalificatie is voor beide kemphanen cruciaal om nog zicht te houden op de wereldtitel. Alle analyses, open brieven, crashende kerstwensen en slechte grappen kunnen de prullenbak in, want nu gaat het er echt om. Om 14:00 uur gaat het licht op groen en zien we wie echt de snelste man in Abu Dhabi is. Go Max!

