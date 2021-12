U kende de chocoprins van de rotonde en de keukenprins uit de spook-keuken natuurlijk al. Maar we stellen voor dat we u even voorstellen aan de Prins van Osdorp. Lee, 51 jaar oud. En wij zouden tekenen voor zo'n lijf, gemoed, kapsel, karakter, zonnebril, overhemd en z'n moves. "De 51-jarige Lee danst iedere dag een half uur op straat in Osdorp, op een muurtje bij zijn woning aan Meer en Vaart. Het dansen in de buitenlucht maakt hem vrolijk en geeft hem energie. "Als ik dan eenmaal bezig ben, dan voel ik mij echt heel blij en oprecht dankbaar dat ik zo geniet van deze dag. Van dit moment", vertelt Lee al dansend." Sommige mannen is het gegeven. Dansend uit bed en dansend door het leven. En dat zien voorbijgangers ook. "Hij is altijd vriendelijk en gezellig. Hartstikke leuk om te zien", vertelt iemand die haar hondje uitlaat. Toch overweegt ze niet met hem mee te dansen. "Het is een vrolijke man. Hij beweegt altijd, heel gezond!", aldus een ander."