Hier hebben we 18 jaar op gewacht mensen. We waren erbij toen ze ter wereld kwam, en we zijn nog nog steeds bij du moment dat de First Born naar het bejaardenhuis van De Macht wordt gebracht. Verwacht er niet teveel van, want het wordt saai als een bingomiddag in Huize Avondland. LIVESTREAM

Het officiële gedeelte vindt plaats in Paleis Kneuterdijk in Den Haag. De koning, de prinses en vicepresident van de Raad Thom de Graaf houden een korte toespraak, daarna zal Amalia een koningslinde planten in de tuin van het paleis.

Toch weer 1 boom erbij in Kaalslag Nederland, dat is winst.

Amalia 18 jaar geleden ook al op de GeenStijl