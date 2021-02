@Robert Jan Steenhagen mooie lul! En zelfs dat-ie zichzelf sans ironie Creative Director noemt vergeven we hem. Want als horeca-ondernemers tijdens corona elke dag met een dansje uit bed komen moet je toch maar gedaan krijgen. Enfin, de Dark Kitchen dus, een concept dat zoals eigenlijk elk concept over is komen waaien uit de VS. Een soort CIA Blacksite, maar dan voor koks. Een keuken op een D-locatie zonder zitplaatsen, afhaal of zelfs voordeur, puur gericht op bezorgingen aan huis. Robert opende er eentje in Almelo en sindsdien kan hij alleen nog maar lachen. Nou, wij vinden het alvast schitterend, al is het maar omdat het zo'n verademing is zoveel agency te zien in tijden waarin de lethargie om zich heen grijpt. We wensen je een behouden vaart op eigen kompas strijder!