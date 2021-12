Wat een prachtige afronding: begin dit jaar maakten we ons druk om de Ever Given en nu sluiten we het jaar af met een eveneens crashende Evergrande. De Chinese vastgoedgigant kan na een lange periode van onzekerheid (meer achtergrond bij onze huisexpert) zijn schulden nu echt niet meer betalen. Het megabedrijf is daarmee nog niet omgevallen, maar schuifelt wel weer een stukje richting de afgrond. En als de kolos eindelijk omvalt gaan we er allemaal aan. Of niet natuurlijk, want het is vrijwel niet in te schatten of deze vallende stenenboer rimpels of tsunami's veroorzaakt in de economische vijver. Met een openstaande schuldenlast van zo'n 260 miljard euro gaan uiteraard een heleboel mensen ontevreden zijn, zoals de duizenden Chinezen die betaalden voor een woning die nu niet gebouwd wordt of dit voetbalteam dat met een half stadion blijft zitten. President Xi wil geen bail-out, maar onze favoriete Winnie de Poeh probeert momenteel wel de schade te beperken door overheidsbedrijven in te laten grijpen. Nou ja, de schade voor de Chinezen, want buitenlandse schuldeisers kunnen waarschijnlijk de dikke peopschijt krijgen. Grote kans ook dat Xi te laat is, want de dominosteentjes vallen al. Het is nu een kwestie van tijd voor we uitvinden of dit economische virus zich net zo snel over de wereld verspreidt als dat andere Chinese exportproduct.

