Maar hopen dat het snel voorbij is, want de normies hebben de memes ook ontdekt en nu is het niet meer leuk. Wij De Nederlanders hebben hier natuurlijk het voortouw want Boskalis komt de klus klaren. Okay, er doen ook andere partijen als Inchcape Shipping Services, dat twee uur geleden mocht melden dat het schip in ieder geval weer drijft. "The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known." Goed nieuws dus voor de minstens 369 vrachtschepen die in de wacht liggen. De blokkade kost het Kanaal zelf zo'n $15 miljoen per dag, en de de rederijen worden er met het uur ook niet rijker op. Maar het allerbelangrijkste nieuws is natuurlijk dat de olieprijzen GODDANK weer dalen, want er is niets zo belangrijk als shareholder value.

Sleepstrijders

NL represent met Boskalis!