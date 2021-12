We kunnen er niet meer omheen: het is winter. En dat betekent dat naast de Nederlandse driekleur met oranje wimpel ook code geel fier wappert in Drenthe, Overijssel en Gelderland. Een dringend thuiswerkadvies van moeder natuur. Want met collega's ouwehoeren is leuk, maar niet zo leuk dat u met plezier die leasebak staat te krabben deze ochtend. Nee, vandaag kunt u beter thuiszitten met een warme bak pleur en een SBS-haardvuurtje op de achtergrond. Want terwijl iedereen zich druk maakt over omikron en hoeveel jaar voorbij zijn gegaan sinds Amalia uit Maxima's vagijn kroop sluipt de winter langzaam ons landje binnen. Zonder grenscontroles nestelt dit kille monster zich in alle hoeken van onze tulpenvelden en de Haagse heren doen niets dan babbelen over hun eigen kerstpakketje. Kom op jongens en Kaag, aan de slag! China manipuleert tenslotte al tijden het weer, maar de polderpolitiek laat ons weer gewoon in de kou staan. Wij eisen een extra zomer of een jaarlijkse Elfstedentocht als belofte in het regeerakkoord. Aan het werk!