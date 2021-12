Geen lineaire tv meer?

Moet je eens kijken hoeveel mensen live Max Verstappen willen zien. Of als er foebal is of de tour. Dan moeten we het live zien want dat is heel belangrijk omdat daarom.

Terwijl het eigenlijk helemaal niets uitmaakt of je alles een uur of een dag of een week later ziet. Of helemaal niet.

Of zijn er mensen die best vaak pas een dag later F1 of voetbal gaan kijken.