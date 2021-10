Jon de Mol heeft een poephoofd en daar helpt geen botox tegen. Maar dat geheel terzijde.

Hij zal zich verweren als volgt: Maar de mensen willen het zelf, die vinden dingen van mij leuk. Ik heb nou eenmaal heel veel fingerspitzengefühl in mijn poephoofd voor wat mensen leuk vinden.

Maar de werkelijkheid is natuurlijk geheel andere koek. Als voorzitter van de Bond voor stratenmakers en kappersbedienden weet ik dat de mensen een beetje murw zijn. Die zetten na een dag werken de treurbuis aan om door timmerfrats, tweebeeke, twan en de hele commerciële en niet commerciële angstbrigade ingepeperd te krijgen dat ze te veel vlees eten, een verkeerde auto rijden, foute verkansie-bestemmingen kiezen, niet gastvrij zijn, niet moeten zeuren omdat ze in een van de rijkste landen ter wereld wonen, mathijs een toffe peer moeten vinden, dat de regering alleen maar doet wat de wetenschap vindt, dat ze eens wat minder calculerend moeten burgeren, dat ze vaker naar een museum moeten gaan met schilderijen met het poephoofd van adolf hitler er op van de hand van ene bennie jolink, dat het allemaal wilders’ eigen schuld is en dat rutte aan het hoofd staat van een echte ondernemerspartij.

En als ze daar dus geen zin in hebben omdat ze moe zijn en het morgen weer vroeg dag is zappen ze weg in de hoop dat pietje bambergen, frans van dusschoten of john lanting gefoenixd zijn. Gewoon om je even niet schuldig te hoeven voelen over die miljoenen klimaatvluchtelingen die in werkelijkheid op de loop zijn voor warlords en ander gewapend tuig in kaagse vierwiels. Lache om flauwe grappe; is nog nooit iemand dood aan gegaan.

Maar in plaats daarvan krijgen ze een uit het poephoofd van jondemol ontsproten zingend dik wijf in een badpak dat op rolschaatsen van de hoge de plomp in springt.