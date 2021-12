:

Die ga ik nader bestuderen. Ik hoopte al op jullie input:-) @Mickey, dat betwijfel ik! Wat een mooi gedicht en ook de vertaling vind ik erg goed. Zoals je je kan voelen als hij niet meer van je houdt, erg goed verwoord. Uit de film; doet me denken aan een gedicht uit een film ik weet niet welke;

Our Greatest Fear —Marianne Williamson

Our deepest fear is not that we are inadequate.

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

It is our light not our darkness that most frightens us.

We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous,

talented and fabulous?

Actually, who are you not to be?

You are a child of God.

Your playing small does not serve the world.

There's nothing enlightened about shrinking so that other

people won't feel insecure around you.

We were born to make manifest the glory of

God that is within us.

It's not just in some of us; it's in everyone.

And as we let our own light shine,

we unconsciously give other people

permission to do the same.

As we are liberated from our own fear,

Our presence automatically liberates others.

Goed voor jonge mensen die zich onzeker voelen. Overigens vind ik 'Weet hebben van liefde' van M. van den Berg ook erg mooi. Die wilde ik opzoeken voor jou na het heengaan van je moeder, ik kon hem helaas niet vinden op internet.